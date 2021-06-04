İranlı çift görkemli törenle dünya evine girdi

İranlı çift görkemli törenle dünya evine girdi Van'da düğün sezonu başladı İranlı çift Van'da yaptıkları görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi.

İranlı çift görkemli törenle dünya evine girdi

Van'da düğün sezonu başladı

VAN - İranlı çift Van'da yaptıkları görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi.

1 Haziran'da başlayan normalleşme dönemiyle Van'da düğün sezonu hızlı başlarken, İranlı turistler de Van'da düğün yapmanın keyfini yaşadı. Edremit ilçesinde yer alan Şahmaran Otel'de görkemli bir düğün yapan İranlı çift, Van'ı çok sevdiklerini söyledi. Tören öncesinde duygularını aktaran İranlı Sanira ve Kaveh çifti, Van'da düğün yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Van'ı çok seviyoruz. Van çok güzel bir yer. Burada düğün yaptığımız için çok mutluyuz" dediler.

Van'da düğün sezonunun İranlı çiftle start aldığını dile getiren Şahmaran Oteli İşletme Müdürü Recep Sulhan ise "Pandeminin bitmesiyle Van'da hayat normale döndü. Biz de otel olarak sezonu açtık. İlk düğünümüz de İranlılara denk geldi. Mutluyuz, inşallah bu süreç iyi gider. Pandeminin bitmesini istiyoruz. Ayrıca Kapıköy Gümrük Kapısı ile ilgili İran tarafının da kapıyı açmalarını istiyoruz. Misafirlerimiz İstanbul'dan Van'a gelip buradan tekrar İstanbul'a dönmek zorunda kalacaklar. Bizler İran hükümetinden kapıyı açmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz