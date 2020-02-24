İran yönetimi "Kum'da koronavirüs nedeniyle 50 kişinin öldüğü" iddiasını yalanladı

24.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:50

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

İran Yargı Erki'ne bağlı haber sitesi "mizanonline" göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Rebii, "Kovid-19 nedeniyle dün 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12'ye yükseldi. Kum'da Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin öldüğü yönündeki iddialar yalan, gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Sağlık Bakanı Said Nemeki, bu sabah Meclis'e sunduğu raporda, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47'ye yükseldiğini bildirmişti.

İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi ise "Sağlık Bakanı'nın halka yalan söylediğini" savunarak, "sadece Kum kentinde son 2 hafta içinde Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini" öne sürmüştü.

Kaynak: AA