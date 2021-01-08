İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler anıldı
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İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler anıldı

08.01.2021 16:42 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:47

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anma törenine gelen vatandaşlar Anıta çiçek bırakılması Anma töreninden detaylar KİEV - İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden 176 kişi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anılldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Anma törenine gelen vatandaşlar

Anıta çiçek bırakılması

Anma töreninden detaylar KİEV - İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden 176 kişi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anılldı.

İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler anıldı
İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler anıldı
İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler anıldı
İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vladimir Shtanko

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