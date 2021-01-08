İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler anıldı
08.01.2021 16:42 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:47
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anma törenine gelen vatandaşlar Anıta çiçek bırakılması Anma töreninden detaylar KİEV - İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden 176 kişi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anılldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Anma törenine gelen vatandaşlar
Anıta çiçek bırakılması
Anma töreninden detaylar KİEV - İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden 176 kişi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de anılldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Vladimir Shtanko