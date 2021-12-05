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İran sınırında parçalanmış ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
İran sınırında parçalanmış ceset bulundu

VAN'ın Özalp ilçesinde çobanlar, parçalanmış ceset buldu.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'ın Özalp ilçesinde çobanlar, parçalanmış ceset buldu. Bölgede inceleme yapan jandarma, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceğini bildirdi.

Özalp ilçesi Yukarı Turgalı Mahallesi kırsalındaki İran sınırında hayvan otlatan çobanlar, parçalanmış ceset görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ceset parçalarını inceledikten sonra otopsi için adli tıp kurumuna götürdü. Cansız beden parçalarının kaçak bir göçmene ait olduğunu düşünen ekipler, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İran sınırında parçalanmış ceset bulundu

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Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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