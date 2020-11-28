İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti

İran'ın nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İran suikastın sorumlusu olarak İsrail'i gösterirken, Devrim Muhafızları komutanı intikam yemini etti ve "Şimdiye kadar hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmadığımızı gösterdik" ifadelerine yer verdi.

Dün İran'da düzenlenen suikast Ortadoğu'da hareketliliğe yol açtı. İran'ın nükleer programının mimarı olarak görülen fizikçi Muhsin Fahrizade öldürülürken yetkililer suikast için İsrail'i hedef gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani olayla ilgili ilk yaptığı açıklamada İsrail'in bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlediğini öne sürdü.

SALDIRIYI "DEVLET TERÖRÜ" OLARAK TANIMLADI

İran Dışişleri Bakanı Zarif de "Teröristler bugün üstün bir İranlı bilim insanını katletti" mesajını paylaştı. Zarif, İsrail'in saldırıda rolü olduğuna yönelik ciddi işaretler olduğunu iddia etti ve saldırıyı bir "Devlet terörü" olarak tanımladı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN İNTİKAM YEMİNİ

Öte yandan konuyla ilgili olarak İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Fahrizade'nin intikamının alınacağını vurgulandı. Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami İsrail'i sorumlu tuttu ve "Şimdiye kadar hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmadığımızı gösterdi" ifadelerini kullandı.

"İRAN BOMBASININ BABASI OLARAK BİLİNECEK"

Fahrizade, Batılı istihbarat servisleri tarafından İran'ın nükleer silah programının arkasındaki isim olarak görülürken, 2014 yılında Reuters ajansına konuşan bir diplomat, "Eğer İran uranyum zenginleştirme programını sürdürürse, Fahrizade İran bombasının babası olarak bilinecek" demişti.

"BU İSMİ UNUTMAYIN"

Fahrizade'nin ismi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018'de İran'ın nükleer programıyla ilgili yaptığı sunumda da öne çıkmıştı. Netanyahu, Fahrizade'nin ismini anıp "Bu ismi unutmayın" demişti.