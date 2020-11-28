İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti

28.11.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:34

İran'ın nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İran suikastın sorumlusu olarak İsrail'i gösterirken, Devrim Muhafızları komutanı intikam yemini etti ve "Şimdiye kadar hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmadığımızı gösterdik" ifadelerine yer verdi.

Dün İran'da düzenlenen suikast Ortadoğu'da hareketliliğe yol açtı. İran'ın nükleer programının mimarı olarak görülen fizikçi Muhsin Fahrizade öldürülürken yetkililer suikast için İsrail'i hedef gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani olayla ilgili ilk yaptığı açıklamada İsrail'in bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlediğini öne sürdü.

SALDIRIYI "DEVLET TERÖRÜ" OLARAK TANIMLADI

İran Dışişleri Bakanı Zarif de "Teröristler bugün üstün bir İranlı bilim insanını katletti" mesajını paylaştı. Zarif, İsrail'in saldırıda rolü olduğuna yönelik ciddi işaretler olduğunu iddia etti ve saldırıyı bir "Devlet terörü" olarak tanımladı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN İNTİKAM YEMİNİ

Öte yandan konuyla ilgili olarak İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Fahrizade'nin intikamının alınacağını vurgulandı. Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami İsrail'i sorumlu tuttu ve "Şimdiye kadar hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmadığımızı gösterdi" ifadelerini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
'İntihar etti' dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti

"İRAN BOMBASININ BABASI OLARAK BİLİNECEK"

Fahrizade, Batılı istihbarat servisleri tarafından İran'ın nükleer silah programının arkasındaki isim olarak görülürken, 2014 yılında Reuters ajansına konuşan bir diplomat, "Eğer İran uranyum zenginleştirme programını sürdürürse, Fahrizade İran bombasının babası olarak bilinecek" demişti.

"BU İSMİ UNUTMAYIN"

Fahrizade'nin ismi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018'de İran'ın nükleer programıyla ilgili yaptığı sunumda da öne çıkmıştı. Netanyahu, Fahrizade'nin ismini anıp "Bu ismi unutmayın" demişti.

İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti
Haber Yorumları (3)
JON SNOW: geç bunları. anam babam geç bunlarıııı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GAKKO: Gider gider bu Dünyanın kuralı bu İsrail tek adam bırakmaz İran da artık hepsini yok edecek
Cevap Yaz Yayından Kaldır
;:-:;: ATOM BOMBASI IMAL ETMEK SAHIP OLMAK BELKI BIR CAYDIRICI UNSUR OLARAK GÖRÜLEBILIR AMA HITLER KAREKTERLI BIR DELININ ELINDEKI ATOM BOMBASI DÜNYANIN VE INSANLIGIN SONU OLABILIR:
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Osman Kavala Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Orhun Ene Mert Günok Ersun Yanal Mustafa Cengiz Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Kaza İran İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 14:52:16. #1.14#
title