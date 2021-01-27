İran, nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan İsrail'i uyardı: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz
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İran, nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan İsrail'i uyardı: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz

27.01.2021 20:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:24
İran, nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan İsrail'i uyardı: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz

İran, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin, Tahran'ın nükleer tesislerine muhtemel bir saldırı için orduya hazır olma talimatı vermesinin ardından herhangi bir saldırıda Tel Aviv ve Hayfa'yı vuracağı tehdidinde bulundu.

İran, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin, Tahran'ın nükleer tesislerine muhtemel bir saldırı için orduya hazır olma talimatı vermesinin ardından herhangi bir saldırıda Tel Aviv ve Hayfa'yı vuracağı tehdidinde bulundu.

İran devlet televizyonuna göre, Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi'nin saldırı tehditlerine cevap verdi.

İsrail'in tehditlerini "psikolojik savaş" veya "yanılgı" olarak değerlendirdiklerini ifade eden Şikarçi, "Onların en küçük hatasında hem İran'a saldırı için hazırladıkları füze üslerini vururuz hem de mümkün olan en kısa sürede Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz." dedi.

İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu söyleyen Şikarçi, "Bunu siyonist rejim için değil tüm dünya için söylüyoruz. Hem Ayetullah Ali Hamaney'in fetvasında hem de İran'ın savunma doktrininde nükleer silah üretmek, edinmek ya da kullanmak diye bir kategorimiz bulunmuyor." diye konuştu.

Şikarçi, "İran'ı ve topraklarını etkin bir şekilde savunacak güce sahibiz." ifadesini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, dün bir konferansta yaptığı konuşmada, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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