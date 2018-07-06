İran Nükleer Anlaşması İçin Bir Araya Geldiler

- Görüşmeden detaylar Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin başkanlığında Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları İran Nükleer Anlaşması'nı görüşmek için bir araya geldiler.