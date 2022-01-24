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İran nükleer anlaşma için ABD ile görüşebileceğini açıkladı

İran nükleer anlaşma için ABD ile görüşebileceğini açıkladı
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde anlaşmanın sağlanması için ABD ile görüşebileceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde anlaşmanın sağlanması için ABD ile görüşebileceklerini söyledi.

Abdullahiyan, başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Siyaset Araştırmaları Merkezinin düzenlediği İran ve Komşular Konferansı'nda yaptığı konuşmada, nükleer müzakereler ve ABD ile görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin muhtelif kanallardan İran ile doğrudan müzakereler için mesaj gönderdiğini aktaran Abdullahiyan, "Müzakere sürecinde yüksek güvenceli iyi bir anlaşmanın ABD'liler ile yapılacak görüşmenin ardından gerçekleşeceği noktasına gelirsek bunu görmezden gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde önemli kararların alınmasını gerektirecek noktaya yaklaştıklarını ve bu nedenle geniş katılımlı uzun toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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