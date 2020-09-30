İran nerededir? İran hangi kıtadadır? İran'a ulaşım nasıl sağlanmalıdır? İran'ın en meşhur yeri neresidir? İran'ın nüfusu nedir?

İran'a nasıl gidilir? İran'ın nüfusu kaç milyondur? İran'ya vize var mı? İran'nın turistlik yerleri nerededir? İran'a gitmek için vize gerekli midir? İran kedisinin özellikleri nedir?

İran Asya kıtasında yer alan bir kenttir. İran'ın başkenti neresidir? İran'ın nüfusu kaç milyondur? İran'ın tarihi yerleri neresidir? İran'ın şehirleri nelerdir?İran kedisi nasıl olur?

İRAN NEREDEDİR?

Asya'nın güneybatısında yer alan bir ülkedir. Güneyde Basra Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile etrafı çevrilidir. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan ile kara sınırına sahiptir. İran'ın başkenti Tahran'dır. Resmi dili Farsçadır.

İRAN'IN NÜFUSU KAÇ MİLYONDUR? TARİHİ NEDİR?

İran'ın nüfusu 82 milyondan biraz fazladır. İran Platosu'nda bulunan tarih öncesi kalıntılar sayesinde yerleşim yerlerine dair izlerin Mezopotamya uygarlıklarından bile öncesine dayandığına dair bilgiler konuşulmaktadır.

Antik İran toplulukları, M.Ö. 3. ve 2. binyıllarda göç ederek İran Platosu'na yerleşmişlerdir. İran'ın İslami fetih ile Sasaniler sona ermiş ve İran İslamlaşmaya başlamıştır. Büyük oranda islamlaşan İran, sosyal, siyasi ve dini alanlarda da yenilik ve değişim yaşamıştır. İran Emeviler, Abbasiler, Tahiriler ve Samaniler, Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar, Moğol ve Timur İmparatorlukları tarafından fethedilmiştir ve yönetilmiştir.

İRAN'IN İKLİMİ NASILDIR?

İran'da Hazar Denizi ile Huzistan kıyıları arasında İran platosu bulunmaktadır. Dünya'daki en dağlık ülkelerden biridir, coğrafyası çeşitli havza ve platoları biririnden ayıran sıradağlar ile biçimlendirilmiştir.

İran'ın iklimi çoğunlukla kurak veya yarı kuraktır. Hazar Denizi kıyısında ise subtropikaldir. Ülkenin kuzey sınır bölgesinde kış aylarında sıcaklıklar neredeyse donma noktasının altına düşer ve iklim yıl boyu nemli kalır. Yaz sıcaklıkları nadiren 29 °C'yi aşar.

İran'dabitki örtüsü bozkır ve ormanlardan oluşur. Ülkenin kuzeybatısındaki dağlık bölgede kavak, Söğüt ve Meşe ağaçları yetişir.

İRAN'IN TURİSTLİK YERLERİ NERELERDİR?

İran kültürü İslâm öncesi ve İslâmî kültürün bir karışımıdır. Başkent Tahran ülkenin en önemli yönetim merkezi olmakla birlikte İsfahan, Kum, Meşhed, Tebriz gibi kentler daha turistik ve tarihidir. Şiir, mimari ve müzik büyük öneme sahiptir. Ülkede özellikle dini ve kamusal yapıların etrafındaki simetrik bahçeler İran'ın karakteristik özelliklerinden biridir.