İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi
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İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi

27.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:10

İran'ın başkenti Tahran'da muhafazakar çizgide yayın yapan Vatan Emrooz gazetesi bugünkü birinci sayfasında İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u şeytan şeklinde çizip "Paris İblisi" yazdı.

Fransa'da Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerin gösterimine bir tepki de İran'dan geldi. Muhafazakar görüşleriyle bilinen Tahran gazetesi Vatan Emrooz, bugünkü manşetini Macron'a ayırdı.

1. SAYFAYI MACRON'A AYIRDI: PARİS İBLİSİ

Vatan Emrooz, illüstrasyonla Macron'u şeytana benzeterek "Paris iblisi" manşetiyle 1. sayfadan verdi. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı İslam karşıtı söylemleri nedeniyle kınandı.

İşte İran gazetesinin o manşeti:

İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, geçtiğimiz günlerde 'İslami radikalizmle mücadele' adı altında bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirmiş, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde" şeklinde tepki çeken bir ifade kullanmıştı. Bu açıklamanın devamında Fransa'da kamu binalarına Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerinin yansıtılması ve bunların okullardaki ders kitaplarında olması gerektiğini söylemesi kayışı koparan son hamle oldu.

"NEFRET SÖYLEMİNİ KABUL ETMİYORUZ"

İslam ülkelerinden gelen tepkiler ve boykot çağrıları sonrasında paylaşım yapan Macron ise "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi

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Haber Yorumları (7)
MALİK: bu daha çok mstr. spak. a uzay yolu filmi benzemiş yoksa şeytan şeytanın resmini ifşa etmez
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BATU: Güzel anlatım bunu kendi adıma yılın karikatürü seçiyorum
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YORUMCU: İRAN VE İRAN GİBİ DÜŞÜNENLER EN BÜYÜK İBLİS ŞEYTANLAR DIR
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