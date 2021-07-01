İran lideri Hamaney, Reisi'nin yerine Yargı Erki Başkanlığına atama yaptı
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İran lideri Hamaney, Reisi'nin yerine Yargı Erki Başkanlığına atama yaptı

İran lideri Hamaney, Reisi'nin yerine Yargı Erki Başkanlığına atama yaptı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran lideri Ali Hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin yerine Gulamhüseyin Muhsin Ejei'yi Yargı Erki Başkanı olarak atadı.

İran lideri Ali Hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin yerine Gulamhüseyin Muhsin Ejei'yi Yargı Erki Başkanı olarak atadı.

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yargı Erki Başkan Yardımcısı Ejei'nin cumhurbaşkanı seçilen Reisi'nin yerine atandığı belirtildi.

Hamaney, atama kararında Ejei'den yasaları ihlal edenlere karşı kararlılıkla mücadele etmesini istedi.

Muhafazakar İbrahim Reisi, Amuli Sadık Laricani'nin yerine Mart 2019'da Yargı Erki Başkanlığı görevine getirilmiş ve 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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