İran, Katar'ın başkenti Doha ve Irak'taki ABD üssünü vurdu. İran operasyonun adının Zaferin Müjdesi olduğunu açıklarken, İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi. ABD saldırılarda can ve mal kaybı olmadığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ise bölgedeki Türk birlikleriyle ilgili olumsuz bir durum olmadığını belirtti. İran Katar savaş mı çıktı?

İRAN KATAR SAVAŞ MI ÇIKTI?

İran, Katar'ın başkenti Doha ve Irak'taki ABD üssünü vurdu. İran operasyonun adının Zaferin Müjdesi olduğunu açıklarken, İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi. ABD saldırılarda can ve mal kaybı olmadığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ise bölgedeki Türk birlikleriyle ilgili olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Tahran'dan misilleme geldi. İran, Katar'ın başkenti Doha'daki ve Irak'taki ABD üslerini vurdu. İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi.

SALDIRI DOĞRULANDI

İran devlet televizyonu IRIB de saldırı doğruladı. Aktarılan haberde "İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatı başladı" denildi. İran ayrıca Irak'taki ABD üslerine de saldırı düzenlediğini açıkladı.

OPERAYSONUN İSMİ: ZAFERİN MÜJDESİ

İran, Katar ve Irak'taki ABD askeri üslerini hedef alan operasyonunun ismini de açıkladı. İran, operasyonun isminin "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) olduğunu duyurdu.

Ayrıca İran Ulusal Güvenlik Konseyi, "Katar'daki ABD üssüne saldırıda kullandığımız füze sayısı, ABD'nin nükleer tesislerimize saldırısında kullandığı bomba sayısıyla aynıydı. Bu eylem dost ve kardeş ülke Katar için herhangi bir tehlike oluşturmuyor" açıklamasında da bulunurken; El-Udeyd ABD Hava Üssü'nün yok edildiği ifade edildi.

İRAN ABD VE KATAR'I BİLGİLENDİRDİ

New York Times da yer alan bilgilere göre ise İran, saldırı öncesinde ABD ve Katar'a bilgi verdi.

BEYAZ SARAY'DA ÖNLEM ALINDI

İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.

CAN KAYBI BİLGİSİ VERİLMEDİ

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi de İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırıda can kaybı bilgisi bulunmadığını belirten bir açıklama yaptı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE ALARM

İran Ordusu'nun Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından körfez ülkelerinden peşe peşe hava sahası kapatma kararları geldi. Saldırıların ardından Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarını uçak trafiğine kapatma kararı aldı.

THY'DEN UÇUŞ KARARI

Körfez bölgesinde artan gerginliğin ardından Türkiye Hava Yolları (THY),İran-ABD saldırıları nedeniyle uçuş önlemleri aldığını duyurdu. THY, bugün planlanan Bahreyn, Damam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerini iptal etti.

KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Katar yönetimi, İran'ın El-Udeyd (ABD) Üssü'ne düzenlediği saldırıyı "egemenliğe açık bir ihlal" olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Ayrıca Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın saldırı düzenlediği El-Udeyd (ABD) Üssü'nün saldırıdan önce tedbiren boşaltıldığını da duyurdu.