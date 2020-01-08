İran, 'kasıtlı olarak Amerikan askerlerini vurmaktan kaçındı' iddiası
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İran, 'kasıtlı olarak Amerikan askerlerini vurmaktan kaçındı' iddiası

İran’ın, Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üsse yaptığı füze saldırılarında,hali hazırda büyüyen krizin kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla ‘kasıtlı biçimde Amerikan askeri kaybından kaçındığı’ iddia edildi.

08.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:50
İran, 'kasıtlı olarak Amerikan askerlerini vurmaktan kaçındı' iddiası

'ın, General 'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki üsse yaptığı füze saldırılarında, 'kasıtlı olarak Amerikan askeri kaybından kaçındığı' iddia edildi.


Kimliğini açıklamayan ABD ve Avrupa hükümet kaynaklarına göre İranlı yetkililer, saldırıyla birlikte Süleymani'nin öldürülmesine bir cevap olarak ülkenin kararlılığını gösterirken, hali hazırda büyüyen krizin kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla da ABD'li askerlerin kaybına 'kasten' neden olmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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