İran-İsrail savaşında son durum nedir? 19 Haziran İran-İsrail çatışmasında ölü sayısı kaç?

İran-İsrail savaşında son durum nedir? 19 Haziran İran-İsrail çatışmasında ölü sayısı kaç?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Gözler günlerdir bu sorunun cevabında: İran-İsrail savaşında son durum nedir? Her iki tarafın da ağır saldırılar düzenlediği bu çatışma, küresel dengeleri derinden sarsacak boyutlara ulaştı.

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 7. gününde sürerken, Tel Aviv'de günlük yaşamda savaşın izleri daha belirgin hale geliyor. İran'ın önceki günlerde fırlattığı balistik füzelerden bazılarının isabet ettiği Tel Aviv'deki binalarda hasar oluştu. Peki, İran- İsrail savaşında son durum nedir?

İRAN-İSRAİL SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

İran'ın son misilleme saldırısında İsrail'de 3'ü ağır 44 yaralı olduğu bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın son saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Saldırının ardından ekiplerinin ve sağlık görevlilerinin yaralılara tıbbi müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, ağır durumdaki 3 hastanın ve orta durumdaki 2 hastanın yanı sıra 39 kişinin patlama ve şarapnel etkisiyle hafif yaralandığı kaydedildi.

İran-İsrail savaşında son durum nedir? 19 Haziran İran-İsrail çatışmasında ölü sayısı kaç?

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara isabet ettiği bildirilmişti.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklanmıştı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede daha önce 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İran-İsrail savaşında son durum nedir? 19 Haziran İran-İsrail çatışmasında ölü sayısı kaç?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den çaresizliğini ortaya koyan çağrı! İranlılara teklifleri var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu

Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi

Henüz 10 yaşındaydı! Camide feci şekilde can verdi
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.