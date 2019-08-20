İran: İran, Nükleer Anlaşma masasına geri dönmeyecek

20.08.2019 13:10

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani , İran'ın ABD baskılarına teslim olmayacağını belirterek, İran'ın Nükleer Anlaşma masasına geri dönerek müzakere etmeyeceğini duyurdu.

NBC News'e konuşan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, "Yaptırımlar pazarlık için değil, teslim olmamız için yapılıyor. Bu yaklaşım ABD tarafından ele alındığı sürece, İran hiçbir zaman müzakere yapmayacak" dedi...

Kaynak: DHA