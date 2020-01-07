İran'ın Batı karşısında koz olarak kullandığı Hürmüz Boğazı neden önemli?

07.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:45

İran'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere ile zaman zaman yaşadığı gerginlikler ilk olarak kendisini Hürmüz Boğazı çevresinde bir güç gösterisine dönüşmüş olarak gösteriyor.



ABD'nin İran'da dini lider Ali Hamaney'den sonra ülkenin en önemli ikinci ismi olarak görülen Kasım Süleymani'yi hava saldırısı ile öldürmesi Hürmüz Boğazı'nı yine uluslararası gündeme taşıdı. Euronews.com'da Görüntüle