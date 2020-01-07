İran'ın Batı karşısında koz olarak kullandığı Hürmüz Boğazı neden önemli?
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İran'ın Batı karşısında koz olarak kullandığı Hürmüz Boğazı neden önemli?

Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki petrol üreticilerinin, Pasifik Asya, Avrupa, Kuzey Amerika pazarlarına bağlayan stratejik bir ana damar olma özelliğini taşıyor.

07.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:45
İran'ın Batı karşısında koz olarak kullandığı Hürmüz Boğazı neden önemli?

'ın (ABD) ve ile zaman zaman yaşadığı gerginlikler ilk olarak kendisini Hürmüz Boğazı çevresinde bir güç gösterisine dönüşmüş olarak gösteriyor.


ABD'nin İran'da dini lider Ali Hamaney'den sonra ülkenin en önemli ikinci ismi olarak görülen Kasım Süleymani'yi hava saldırısı ile öldürmesi Hürmüz Boğazı'nı yine uluslararası gündeme taşıdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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