İran'ın Azerbaycan sınırında İHA düştü

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesine bir İnsansız Hava Aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesine bir İnsansız Hava Aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

İran, ülkenin kuzeyinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışma bölgesine yakın İran sınırında bir İHA düştüğünü duyurdu. İran'ın resmi haber ajansı, uçağın Hudaferin ilçesine bağlı Kara Koç köyünde kırsal alana düştüğünü aktardı.Hudaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, düşen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunun askeri uzmanlarca araştırıldığını, olayda can ve mal kaybı olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, düzenlediği son basın toplantısında, çatışma bölgesinden İran topraklarına düşün roketler ve cisimler konusunda tarafların uyarıldığını devam etmesi halinde uygun cevap vereceklerini söylemişti. Çatışmaların başlamasından bu yana 60 roketin Hüdaaferin ilçesine düştüğü belirtiliyor. İran makamları konuyla ilgili tarafları uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı