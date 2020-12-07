İran "Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu" iddialarını yalanladı
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İran "Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu" iddialarını yalanladı

07.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:26
İran

İran Devrimi Araştırma ve Kültür Kurumu Başkan Yardımcısı Mehdi Fezaeli, "ülke lideri Ali Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu" iddialarını yalanladı.

İran Devrimi Araştırma ve Kültür Kurumu Başkan Yardımcısı Mehdi Fezaeli, "ülke lideri Ali Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu" iddialarını yalanladı.

Fezaeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, İran'da ülke liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi üyelerinin toplandığına yönelik sosyal medyada paylaşılan görsellerin de gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda "Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu" iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elaheh Salari

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