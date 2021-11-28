İran Genelkurmay Sözcüsü Şikarçi: "İsrail'i yok etmek en büyük hedefimiz"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, " İsrail'i yok etmenin en büyük hedefleri" olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansında (ISNA) yer alan açıklamasında, Şikarçi, İsrail ile Tahran arasındaki gerilime ilişkin konuştu.

Şikarçi, "İsrail'i yok etmek en büyük hedefimiz ve bu amaçtan geri adım atmadık." dedi.

Şikarçi ayrıca, "İsrail'e destek veren Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler bu rejimin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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