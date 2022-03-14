İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade - Haberler

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade'nin konuşması TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade'nin konuşması TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Tahran, İran, Güncel, Haberler

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