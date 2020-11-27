İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten nükleer fizikçi Mahabadi suikastına kınama
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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten nükleer fizikçi Mahabadi suikastına kınama

27.11.2020 19:58 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:03
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten nükleer fizikçi Mahabadi suikastına kınama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini kınayarak, "Saldırıda İsrail'in parmağı olabileceği ciddi bir şekilde görülüyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini kınayarak, "Saldırıda İsrail'in parmağı olabileceği ciddi bir şekilde görülüyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin suikast sonucu öldürülmesini kınayarak, "Teröristler bugün İran'ın önde gelen bilim insanını öldürdüler" ifadelerini kullandı. Zarif, suikastta İsrail'in rolü olabileceğine işaret ederek, "Saldırıda İsrail'in parmağı olabileceği ciddi bir şekilde görülüyor. Avrupa ve uluslararası toplumun bu konuda çifte standart yapmamasını ve terör saldırısını kınamasını bekliyoruz" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'ın Abserd bölgesinde yerel saatle 14.30'da İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi'ye yönelik suikast gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda ilk olarak Mahabadi'yi taşıyan aracın geçişi sırasında bomba yüklü Nissan marka bir aracın infilak ettirildiği ve Mahabadi'nin aracına yönelik ateş açıldığı belirtildi. İran Savunma Bakanlığı da ağır yaralanan Mahabadi'nin hastaneye kaldırıldığını, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. - TAHRAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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