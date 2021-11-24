İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermeni mevkidaşıyla bölgedeki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, telefon görüşmesi yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan ile Mirzoyan, ikili ilişkiler, ekonomik iş birliği ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Abdullahiyan, iki ülke ilişkilerinin geliştiğini belirterek siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda iş birliğinin önemine işaret etti.

İki ülke arasındaki ekonomi komisyonu toplantısının en kısa sürede toplanması temennisini dile getiren Abdullahiyan, İranlı şirketlerin Ermenistan'da daha fazla yer almak istediğini söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son çatışmalardan endişe duyduğunu ifade eden İranlı Bakan, bölge ülkelerinin sınırlarında değişiklik meydana gelmesine karşı olduklarını belirterek, itidalli hareket edilmesini ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

Mirzoyan da İran ile ticari ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını ifade ederek Abdullahiyan'ı Erivan'a davet etti.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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