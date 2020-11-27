İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu
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İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

27.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:02

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, "Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik" dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif de, Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtti.

Selami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanlığını da yürüten Fahrizade'nin bugün Tahran'a bağlı Abser ilçesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

"SİYANİSTLER NÜKLEER BİLİMCİMİZİ ÖLDÜRDÜ"

Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in, İran'ın modern bilime ulaşmasını engellemek için attığı en açık adım olduğunu savunan Selami, İsrail'e yönelik tehdit içerikli şu ifadeleri kullandı:"Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik."

"SALDIRIDA İSRAİL'İN ROLÜ OLDUĞUNA DAİR CİDDİ BELİRTİLER VAR"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Zarif de, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi.

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İRAN NÜKLEER PROGRAMININ "BABASI" SUİKASTLA ÖLDÜRÜLDÜ

İran Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirmişti. İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

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İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları (1)
CO HART: bu iran şaka gibi korona aşısını bulduk dediler yalan çıktı abd yi vuracağız dediler yalan yok israili perişan edeceğiz külli yalan yok şunumuz var yok şoyle boyle tam bir balon
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