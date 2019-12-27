İran destekli gruplar: Irak Cumhurbaşkanı ABD'ye hizmet ediyor

27.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:27

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Bina Koalisyonu'nun başbakan adayını Meclis'e önermeyeceğini duyurmasının ardından İran destekli gruplar bunun "Amerika Birleşik Devletleri'nin emri" olduğunu söyledi.



Bina Koalisyonu destekçileri Salih'i ayrıca, başbakanlık görevi için "Amerikan ajanı olabilecek herhangi bir kişiyi önermemesi gerektiği" konusunda uyardı. Euronews.com'da Görüntüle