İran destekli gruplar: Irak Cumhurbaşkanı ABD'ye hizmet ediyor
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İran destekli gruplar: Irak Cumhurbaşkanı ABD'ye hizmet ediyor

Irak Cumhurbaşkanı Salih’in Bina Koalisyonu'nun başbakan adayını Meclis’e önermemesinin ardından İran destekli gruplar bunun “ABD’nin emri” olduğunu söyledi.

27.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:27
İran destekli gruplar: Irak Cumhurbaşkanı ABD'ye hizmet ediyor

Irak Cumhurbaşkanı 'in Bina Koalisyonu'nun başbakan adayını Meclis'e önermeyeceğini duyurmasının ardından destekli gruplar bunun "Amerika Birleşik Devletleri'nin emri" olduğunu söyledi.


Bina Koalisyonu destekçileri Salih'i ayrıca, başbakanlık görevi için "Amerikan ajanı olabilecek herhangi bir kişiyi önermemesi gerektiği" konusunda uyardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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