Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan "İşgalci" Suçlaması
İran'ın dini lideri Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Safevi, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Türk askerlerini "işgalci" olarak nitelendirerek küstah açıklamaya imza attı.
İran'da Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Safevi, Türkiye'nin terör örgütüne karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı bitirmesini beklediğini söyledi.
"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL EDİYOR"
Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 45. gününe girdi. Havadan ve karadan teröristlere karşı kararlılıkla operasyonlar düzenlenirken, Türkiye'nin bölgede attığı adımlar bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.
TÜRK ASKERLERİNİ "İŞGALCİ" OLARAK NİTELENDİRDİLER
Safevi, Türk askerini "işgalci" olarak nitelendirerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir an önce durmasını beklediklerini belirtti.