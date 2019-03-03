İran'dan Körfez Ülkelerine "Halk Ayaklanması" Tehdidi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Basra Körfezi ülkelerini ima ederek ABD ile hareket eden ülkelerde "halk ayaklanması" tehdidinde bulundu.

İran-Irak savaşıyla ilgili başkent Tahran'da düzenlenen konferansta konuşan Şemhani, bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump ve bölgedeki Arap ülkelerinin İran karşıtı koalisyon oluşturma arayışlarının Varşova'daki konferansta başarısızlığa uğradığını savundu.

Şemhani, Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerinin Washington yönetimi ile olan ilişkilerini eleştirerek, "ABD müttefiki bölge ülkeleri, İslam düşmanlarına sığınmaya devam ederse kendilerini hakarete uğramış hisseden halklarının ayaklanmasıyla karşı karşıya kalacaklar. Öngörümüz bu yöndedir." dedi.

İran'ın füze programının da müzakere edilmeyeceğini aktaran Şemhani, Sistan-Beluçistan'da 27 askerin öldüğü terör saldırısıyla ilgili olarak da Pakistan'ın, sınırlarından teröristlerin geçişini engellemesi gerektiğini ve bu ülke ile olan ortak sınırların korunması için yeni önlemlerin alınacağını ifade etti.

Kaynak: AA