: İran'dan istanbul'a geldi seferler tek taraflı askıya alındı

24.02.2020 01:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 01:24

KORONAVİRÜS nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu. Uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu