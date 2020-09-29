İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz

Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerinden beklediği desteği bulamayan Ermenistan'a bir darbe de İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, sınırlarından silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceklerini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'dan Azerbaycan'la çatışma halindeki Ermenistan'a silah ve askeri malzeme taşındığı iddialarını reddetti.

İDDİALAR ÜZERİNE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran sınırından Ermenistan'a silah ve askeri malzeme taşındığı yönündeki iddialarla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"SİLAH VE MÜHİMMAT GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK"

Bu yöndeki iddiaları yalanlayan Hatibzade, "İran, kendi sınırlarından transit geçen ürünleri dikkatle kontrol etmekte ve gerekli incelemeleri yapmaktadır. İran, sınırlarının silah ve mühimmat için kullanılmasına izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

"KAMYONLAR NORMAL TİCARİ ÜRÜN TAŞIYORDU"

İran ile komşu ülkeler arasındaki askeri olmayan normal ürünlerin geçişinin her zaman olduğu gibi devam ettiğini aktaran Hatibzade, silah sevk ettiği iddia edilen kamyonların da normal ticari ürünler taşıdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun