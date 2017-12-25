İran'dan Araştırmacı Ahmet Rıza Celali'ye İdam Cezası

İran, casusluk yapmakla suçlanan araştırmacı Ahmet Rıza Celali'nin idam cezasını onayladı.



İran Yüksek Mahkemesi, İsrail için casusluk yapmakla suçlanan araştırmacı Ahmet Rıza Celali'nin idam cezasını onayladı. 2016 yılından beri hapiste bulunan Ahmet Rıza Celali, Aralık ayı başlarında İran devlet televizyonunda İsrail'in Mossad casus ajansına, 2010 yılında suikaste uğrayan iki kişi de dahil olmak üzere İran'ın askeri ve nükleer bilim adamları hakkında bilgi sağladığını itiraf etmişti.



Ahmet Rıza Celali'nin itirafı baskı altında yapıp yapmadığı belli değilken, İnsan hakları grupları İran'daki tutuklamalarda çoğu zaman usulsüz davranıldığını söylüyor.



Yetkililer, mahkeme kararının temyizinin mümkün olmadığını belirterek, cezanın uygulanıp uygulanmayacağının kesin olmadığını bildirdi. - TAHRAN