İran'daki Kadiri tarikatı mensupları gümrük kapısını basarak Irak'a geçti
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İran'daki Kadiri tarikatı mensupları gümrük kapısını basarak Irak'a geçti

Irak'taki Kadiri tarikatı mensubu İranlı 200 kişi, hayatını kaybeden tarikat lideri Şeyh Muhammed Kesnezani'nin yarınki cenaze törenine katılmak için Süleymaniye vilayetindeki gümrük kapısını basıp pasaportsuz bir şekilde sınırı geçti.

09.07.2020 18:36 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:36

Irak'taki Kadiri tarikatı mensubu İranlı 200 kişi, hayatını kaybeden tarikat lideri Şeyh Muhammed Kesnezani'nin yarınki cenaze törenine katılmak için Süleymaniye vilayetindeki gümrük kapısını basıp pasaportsuz bir şekilde sınırı geçti.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, İranlı Kadiri tarikatı mensubu 200'den fazla kişi, İran'dan Irak'a açılan Başmak Gümrük Kapısı'nı ellerindeki kılıç, zincir ve diğer kesici aletlerle basıp zorla sınırı geçti.

Sınır muhafızlarının pasaportsuz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal eden geçişleri engellemek için müdahalede bulunmak istemesi sonucu arbede çıktı.

İran'daki Kadiri tarikatı mensupları gümrük kapısını basarak Irak'a geçti

Kaynak: AA

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