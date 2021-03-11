İRAN'DAKİ JET KAZASINDA ÖLEN MİNA BAŞARAN MEZARI BAŞINDA ANILDI
İRAN'da yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.
İRAN'da yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.
İran'da 11 Mart 2018'de meydana gelen uçak kazasında 7 kız arkadaşı ve 3 mürettebat ile birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran, ölüm yıl dönümünde Eyüpsultan Göktürk'te bulunan mezarı başında anıldı. Evliliğine 1 ay kala, 28 yaşında hayatını kaybeden Mina Başaran'ı anma törenine, annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran'ın yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Törende mezar başında Kuran-ı Kerim okundu. Dualar okunurken, Başaran'ın ailesinin gözyaşı döktüğü görüldü. Daha sonra aile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılanlar Başaran'ın mezarına çiçek bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı