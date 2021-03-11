İRAN'DAKİ JET KAZASINDA ÖLEN MİNA BAŞARAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

İRAN'da yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

İran'da 11 Mart 2018'de meydana gelen uçak kazasında 7 kız arkadaşı ve 3 mürettebat ile birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran, ölüm yıl dönümünde Eyüpsultan Göktürk'te bulunan mezarı başında anıldı. Evliliğine 1 ay kala, 28 yaşında hayatını kaybeden Mina Başaran'ı anma törenine, annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran'ın yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Törende mezar başında Kuran-ı Kerim okundu. Dualar okunurken, Başaran'ın ailesinin gözyaşı döktüğü görüldü. Daha sonra aile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılanlar Başaran'ın mezarına çiçek bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı