İran'da meydana gelen deprem Yüksekova'da da hissedildi - Haberler
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İran'da meydana gelen deprem Yüksekova'da da hissedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'da meydana gelen deprem Yüksekova'da da hissedildi İran'ın Salmas kentinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Van, Başkale, Hakkari ve Yüksekova'da da hissedildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - İran'da meydana gelen deprem Yüksekova'da da hissedildi

HAKKARİ - İran'ın Salmas kentinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Van, Başkale, Hakkari ve Yüksekova'da da hissedildi.

Türkiye sınırındaki İran'ın Salmas kentinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yüksekova'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem akşam saat 16.03'de, İran'ın Salmas kentinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari, Yüksekova, Van ve Başkale'de de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.

İran'da meydana gelen deprem Yüksekova'da da hissedildi

İran'da meydana gelen deprem Yüksekova'da da hissedildi

İran'da meydana gelen deprem Yüksekova'da da hissedildi

İran'da meydana gelen deprem Yüksekova'da da hissedildi

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İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri
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İran'da meydana gelen deprem Yüksekova'da da hissedildi İran'ın Salmas kentinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Van, Başkale, Hakkari ve Yüksekova'da da hissedildi.

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