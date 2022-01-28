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İran'da Yemen'e destek gösterisi

AA, Eisa Mohammadi - Güncel
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Göstericilerin ellerinde Yemen bayrakları taşıması Sloganların atılması Göstericilerin dev Yemen bayrağını dalgalandırması Yürüyüşten detaylar TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da Cuma namazı sonrası İmam Humeyni Musalla yerleşkesinde toplanan yüzlerce kişi, Yemen halkına destek gösterisi düzenledi.

Göstericilerin ellerinde Yemen bayrakları taşıması

Sloganların atılması

Göstericilerin dev Yemen bayrağını dalgalandırması

Yürüyüşten detaylar TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da Cuma namazı sonrası İmam Humeyni Musalla yerleşkesinde toplanan yüzlerce kişi, Yemen halkına destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, ellerinde Yemen bayrakları taşıdı.

İran'da Yemen'e destek gösterisi

İran'da Yemen'e destek gösterisi

İran'da Yemen'e destek gösterisi

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Tahran, Yemen, Cuma, İran, Güncel, Haber

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