İran'da Yemen'e destek gösterisi
AA, Eisa Mohammadi - Güncel
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Göstericilerin ellerinde Yemen bayrakları taşıması Sloganların atılması Göstericilerin dev Yemen bayrağını dalgalandırması Yürüyüşten detaylar TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da Cuma namazı sonrası İmam Humeyni Musalla yerleşkesinde toplanan yüzlerce kişi, Yemen halkına destek gösterisi düzenledi.
Göstericilerin ellerinde Yemen bayrakları taşıması
Sloganların atılması
Göstericilerin dev Yemen bayrağını dalgalandırması
Yürüyüşten detaylar TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da Cuma namazı sonrası İmam Humeyni Musalla yerleşkesinde toplanan yüzlerce kişi, Yemen halkına destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, ellerinde Yemen bayrakları taşıdı.