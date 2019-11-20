İran'da son durum: Yetkililer 'protestolar bastırıldı', eylemciler ise 'hala sokaktayız' diyor
İran'da benzin zammının ardından patlak veren ve bir anda ülke genelinde onlarca kente yayılan kitlesel eylemler 6'ıncı gününde. Gösterilerde 100'ün üzerinde ölü, binden fazla gözaltı var
20.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:04
İran'da akaryakıt zammının ardından patlak veren ve ülke genelinde onlarca kente yayılan kitlesel eylemler 6'ıncı gününde.
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren halk, cuma günü yapılan zammın ardından sokaklara çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com