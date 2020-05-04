Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
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Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu

Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
04.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:43

İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi öldü ve toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277'ye yükseldi. Dün 47 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugünkü sayıların neredeyse iki katına çıkması panik yarattı.

İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 277'ye yükselirken, vaka sayısı 98 bin 647 olarak açıklandı. Öte yandan dün 47 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugünkü sayının 74'e çıkması dikkat çeken husus oldu.

SON 24 SAATTE 74 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saat içerisinde bin 223 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 74 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 98 bin 647'ye, ölenlerin sayısının ise 6 bin 277'ye yükseldiğini açıkladı.

3 BİNE YAKIN HASTA YOĞUN BAKIMDA

Cihanpur, ülkedeki 79 bin 397 hastanın iyileşip taburcu olduğunu söyledi. Şu ana kadar 508 bin 288 korona virüs testinin yapıldığını belirten Cihanpur, 2 bin 676 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

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