İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

İran'ın güneyindeki Buşeyr eyaletinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Nükleer tesise ev sahipliği yapan şehirde, sarsıntı sonrası can kaybı yaşanmazken ortaya çıkan duman görüntüleri halkı tedirgin etti.

Depremin merkez üssü Rig kasabası yakınlarında bir nükleer tesis olması endişeye sebep oldu. Reuters haber ajansına konuşan bir İranlı yetkili, nükleer tesiste herhangi bir hasar meydana gelmediğini söyledi.

CAN KAYBI YOK

5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası İran devlet televizyonu da depremde can kaybı ve ciddi maddi hasar olmadığını duyurdu.

EVLERİN DUVARLARI YIKILDI

Yerel bir yetkilinin açıklamasına göre hazırlıklı olmak için bölgeye 50 ambulans ve kurtarma ekipleri gönderildi. Bazı köylerde evlerin duvarlarının yıkıldığına dair görüntüler İran medyasına yansıdı.

SALLANMAYA DEVAM ETTİLER

Depremin ardından dokuz artçı sarsıntı hissedildi. Eyaletteki Gonava şehrinde elektrikler ve telefon hatları kesildi. Deprem bölgedeki 30'dan fazla köy ve kasabayı etkiledi.

DAĞLARDAN DUMAN ÇIKTI

Deprem sonrası bölgeden yayın yapan televizyonların aktardığına göre dağlardan dumanların çıktığı görüldü. Bu durumun sebebi bilinmezken, bölge halkının tedirgin olduğu öğrenildi.

İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı
Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? AFAD ve Kandilli deprem listesi!
Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? AFAD ve Kandilli deprem listesi!
Çorum'da deprem mi oldu? 11 Nisan Pazar Çorum Dodurga kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi, derinlik kaç?
Çorum'da deprem mi oldu? 11 Nisan Pazar Çorum Dodurga kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi, derinlik kaç?
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Cem Yılmaz Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 12:27:51. #1.14#

title