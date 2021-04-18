İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı

İran'ın güneyindeki Buşeyr eyaletinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Nükleer tesise ev sahipliği yapan şehirde, sarsıntı sonrası can kaybı yaşanmazken ortaya çıkan duman görüntüleri halkı tedirgin etti.

Depremin merkez üssü Rig kasabası yakınlarında bir nükleer tesis olması endişeye sebep oldu. Reuters haber ajansına konuşan bir İranlı yetkili, nükleer tesiste herhangi bir hasar meydana gelmediğini söyledi.

CAN KAYBI YOK

5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası İran devlet televizyonu da depremde can kaybı ve ciddi maddi hasar olmadığını duyurdu.

EVLERİN DUVARLARI YIKILDI

Yerel bir yetkilinin açıklamasına göre hazırlıklı olmak için bölgeye 50 ambulans ve kurtarma ekipleri gönderildi. Bazı köylerde evlerin duvarlarının yıkıldığına dair görüntüler İran medyasına yansıdı.

SALLANMAYA DEVAM ETTİLER

Depremin ardından dokuz artçı sarsıntı hissedildi. Eyaletteki Gonava şehrinde elektrikler ve telefon hatları kesildi. Deprem bölgedeki 30'dan fazla köy ve kasabayı etkiledi.

DAĞLARDAN DUMAN ÇIKTI

Deprem sonrası bölgeden yayın yapan televizyonların aktardığına göre dağlardan dumanların çıktığı görüldü. Bu durumun sebebi bilinmezken, bölge halkının tedirgin olduğu öğrenildi.