İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü
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Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Dünya

İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.

08.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:15
İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü

Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın bir çok ülkesine yayılan koronavirüsle ilgili insanlar bilinçsizce çözümler üretmeyi de sürdürüyor. İran'da virüse iyi geleceğini umarak endüstriyel alkol tüketenlerden 7'si hayatını kaybetti.

ZEHİRLENENLER ARASINDA KÖR OLANLAR DA VAR

Ahvaz kentinde meydana gelen olayda koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti. Endüstriyel alkol tüken 48 kişi zehirlenirken bazı kişiler görme yetisi kaybetti. Ahvaz Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü

Haberin Videosu:

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü

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