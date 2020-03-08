İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın bir çok ülkesine yayılan koronavirüsle ilgili insanlar bilinçsizce çözümler üretmeyi de sürdürüyor. İran'da virüse iyi geleceğini umarak endüstriyel alkol tüketenlerden 7'si hayatını kaybetti.

ZEHİRLENENLER ARASINDA KÖR OLANLAR DA VAR

Ahvaz kentinde meydana gelen olayda koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti. Endüstriyel alkol tüken 48 kişi zehirlenirken bazı kişiler görme yetisi kaybetti. Ahvaz Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.