İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
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Rektör, İran, Dünya, Güncel

İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü

Koronavirüsün pençesindeki İran'dan bu kez iyi haber geldi. 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir, virüsü yenerek görevinin başına geri döndü.

10.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:55
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir iyileşerek görevinin başının döndü.

VİRÜSÜ YENMEYİ BAŞARDI

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Rektör Kadir, virüsü yendi. Kadir, karantinadan çıkarak yeniden görevinin başına döndü.

25 ŞUBAT'TA TEŞHİS KONULMUŞTU

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kadir ile iki yardımcısı ve üniversitede görevli iki doktora 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 7 bin 161'e ulaşırken şu ana kadar 237 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 2 bin 394'ü ise iyileşerek taburcu edildi.

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