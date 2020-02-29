İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı
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İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı

İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi

29.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:21
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı

'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi.


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Kaynak: Euronews.com

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