İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu

24.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:57
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.


İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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