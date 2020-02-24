İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu
24.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:57
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com