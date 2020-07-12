İran'da korona virüs mutasyona uğradı İran Sağlık Bakanlığı Teknoloji ve Araştırma Başkan Yardımcısı Rıza Melekzade, korona virüsün İran'da mutasyona uğradığını belirterek, "Virüs İran'da daha tehlikeli ve enfeksiyon gücü yüksek bir hal aldı" ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı Teknoloji ve Araştırma Başkan Yardımcısı Rıza Melekzade, korona virüsün İran'da mutasyona uğradığını belirterek, "Virüs İran'da daha tehlikeli ve enfeksiyon gücü yüksek bir hal aldı" ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı Teknoloji ve Araştırma Başkan Yardımcısı Rıza Melekzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüsün İran'da mutasyona uğradığını belirterek, "Yapılan son araştırmalar korona virüsün İran'da D614 formundan G614 formuna dönüştüğünü göstermekte. Virüs İran'da daha tehlikeli ve enfeksiyon gücü yüksek bir hal aldı" ifadesini kullandı.

Korona virüsün G614 formunun Avrupa'da da gözlemlendiğini kaydeden Melekzade, oluşan yeni formun virüsün hücre sistemine girişini sağlayan Spike proteinde değişiklik oluşturduğunu belirtti.

İran'da son 24 saatte 194 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde toplam ölü sayısı 12 bin 829'a, vaka sayısı ise 2 bin 186 artarak 257 bin 303'e yükseldi. - TAHRAN

Kaynak: İHA