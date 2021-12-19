İran'da İKDP üyesi olduğu iddia edilen kişi idam edildi

İran'da terör örgütü olarak kabul edilen İran-Kürdistan Demokrat Partisine (İKDP) üyelik ve cinayet gibi suçlamalar nedeniyle idam cezası verilen kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaleti adliyesinden yapılan açıklamaya göre, Haydar Kurbani'nin İKDP üyeliği, 3 kişinin öldürülmesi olayına katıldığı ve düzene karşı gelmesi gibi suçlamalarla aldığı idam cezası bu sabah Senendec Cezaevi'nde infaz edildi.

İdam edilen Kurbani'nin 2016 yılında İKDP'ye katıldığı, bölgedeki halkın tehdit edilmesi ve adam kaçırma gibi olaylara da karıştığı iddia edildi.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKDP) kontrolündeki bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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