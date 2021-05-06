İran'da cumhurbaşkanı adayı olan Mutahhari, Trump'ı öldürme çağrısı yaptı
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İran'da cumhurbaşkanı adayı olan Mutahhari, Trump'ı öldürme çağrısı yaptı

İran'da cumhurbaşkanı adayı olan Mutahhari, Trump'ı öldürme çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Dünya

İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, İranlı komutan Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın talimatını veren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın öldürülmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e mülakat veren 1979'daki devrimin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, Trump ile eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yönelik suikast çağrısında bulundu.

"KISAS YAPILMALIDIR"

Ülkede 18 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı açıklayan Ali Mutahhari, Trump ve Pompeo'nun ABD saldırısında hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'ye yönelik suikastın talimatını verdiğini hatırlatıp şunları kaydetti: "Bu durumda kısas yapılmalıdır. Bu kısasın İran devleti tarafından yapılması gerektiğini söylemiyorum. İranlı olmayan mesela Amerikalı biri tarafından bu suikast gerçekleştirilebilir."

SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ, İRAN'I YASA BOĞMUŞTU

Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.

Eski ABD Başkanı Trump, saldırının talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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