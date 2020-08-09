İran'da Covid-19 vaka sayısında düşüş yaşanıyor
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İran'da Covid-19 vaka sayısında düşüş yaşanıyor

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Son 24 saatte 2 bin 20 yeni vaka tespit edildi.

İran'da Covid-19 vaka sayısında düşüş yaşanıyor
09.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:25

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Son 24 saatte 2 bin 20 yeni vaka tespit edildi. Uzun bir aranın ardından günlük bazda vaka sayılarında düşüş görüldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 20 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 163 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 326 bin 712'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 18 bin 427'ye ulaştığını açıkladı.

Mazenderan, Tahran, Kum, Doğu Azerbaycan, Yezd, Rezevi Horasan, Elburz, Simnan, Lorestan, Golestan, Kerman, İsfahan, Kirman ve Erdebil Eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, 4 bin 22 kişinin durumlarının kritik olduğunu söyledi.

Ülkede günlük bazda Covid-19 vaka sayısında düşüş görülürken, ölü sayısında ise dalgalanma yaşanıyor. Son 24 saatte 2 bin 20 kişinin korona virüs korona virüs testlerinin pozitif çıkmasıyla, uzun bir aranın ardından vaka sayısının tekrardan 2 bin sınırına kadar gerilediği görülüyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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