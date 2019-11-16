İran'da benzin zammını protesto gösterileri büyüyor: Sircan şehrindeki eylemde 1 kişi öldü
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İran'da benzin zammını protesto gösterileri büyüyor: Sircan şehrindeki eylemde 1 kişi öldü

İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ederken, Kirman eyaletine bağlı Sircan şehrindeki eylemde 1 kişi öldü.

16.11.2019 19:18 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:18
İran'da benzin zammını protesto gösterileri büyüyor: Sircan şehrindeki eylemde 1 kişi öldü

İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ederken, Kirman eyaletine bağlı Sircan şehrindeki eylemde 1 kişi öldü.


İranlı Öğrenciler Ajansı ISNA'ya konuşan Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi, kentte gösterilerin barışçıl şekilde başladığını fakat bir grubun gösterileri provoke etmeye çalıştığını ve bir benzin istasyonunu tahrip ettiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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