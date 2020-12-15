- İran'da balıkçı tekneleri yandı
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- İran'da balıkçı tekneleri yandı

15.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:27

- İran'da balıkçı tekneleri yandı İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde yer alan Kenarek limanında 4 balıkçı teknesi yandı.

- İran'da balıkçı tekneleri yandı

TAHRAN - İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde yer alan Kenarek limanında 4 balıkçı teknesi yandı.

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Kenarek şehrinde 3 balıkçı teknesinde yangın çıktı. Olayda 3 balıkçı teknesinin tamamen yandığı ifade edilirken bir teknenin de zarar gördüğü bildirildi. Kenarek Belediye Başkanı Derviş Beluc Niya, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmek için Kenarek limanına sevk edildiğini söyledi. Beluc Niya, çıkan yangında 3 balıkçı teknesinin tamamen yandığı ve bir teknenin ise zarar gördüğünü belirtti. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin başlatıldığını belirten Beluc Niya, "Eğer yangına zamanında müdahale edilmesiydi limanda 100'ün üzerinde tekne tamamen yok olacaktı" dedi.

Kenarek limanındaki yangının ise söndürüldüğü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

- İran'da balıkçı tekneleri yandı
- İran'da balıkçı tekneleri yandı
- İran'da balıkçı tekneleri yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK

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