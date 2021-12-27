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İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'da 5 büyüklüğünde deprem
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas olan deprem, yerel saatle 11.01'de kaydedildi.

Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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