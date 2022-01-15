İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

- Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, İran'ın Kirman eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Kirman eyaletinde yer alan Sirch bölgesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez, depremin yerel saatle 17.05'te 12 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı. Depremde mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

(İHA)

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