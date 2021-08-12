İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Kirman eyaletine bağlı Anberabad şehrinde yerel saatle 16.54'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı