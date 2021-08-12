İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Kirman eyaletine bağlı Anberabad şehrinde yerel saatle 16.54'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! Bakanı Akar'dan sınırların güvenliğiyle ilgili açıklama: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave önlemler aldık
Son Dakika! Bakanı Akar'dan sınırların güvenliğiyle ilgili açıklama: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave önlemler aldık
Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Ezgi Mola Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:23:20. #1.16#

title