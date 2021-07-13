İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Fars eyaletine bağlı Baba Monir şehrinde yerel saatle 15.41'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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